Sirkeci'de Arabalı Vapur İskeleye Çarptı — Harem-Sirkeci Seferinde Kaza

Sirkeci'de Arabalı Vapur İskeleye Çarptı
Harem-Sirkeci hattında sefer yapan vapur önce demirli bir vapura sonra iskeleye vurdu
Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, Sirkeci'de demirli başka bir vapura çarparak ardından Sirkeci İskelesi'ne çarpıp durdu.
Olayın ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin, iskeleye çarpan vapuru kurtarma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, kaza vapurdaki bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.
