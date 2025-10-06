Sirkeci'de Arabalı Vapur İskeleye Çarptı — Harem-Sirkeci Seferinde Kaza

Harem-Sirkeci seferindeki arabalı vapur, Sirkeci'de demirli bir vapura ve iskeleye çarptı; ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:49
Harem-Sirkeci hattında sefer yapan vapur önce demirli bir vapura sonra iskeleye vurdu

Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, Sirkeci'de demirli başka bir vapura çarparak ardından Sirkeci İskelesi'ne çarpıp durdu.

Olayın ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin, iskeleye çarpan vapuru kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, kaza vapurdaki bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.

Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, Sirkeci'de demirli başka bir vapura ve iskeleye çarptı. Kazada iskelede hasar meydana geldi.

