Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yıl sonu değerlendirmesi

Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, vatandaşlara sunulan acil hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla yıl sonu koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının katılımcıları ve gündemi

Toplantı, Müdür Erhan Tatar başkanlığında düzenlendi; tüm birimler ve vardiya amirleri katıldı. Yıl boyunca yürütülen çalışmalar detaylı olarak ele alındı ve sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda değerlendirmeler yapıldı.

Değerlendirmeler ve öncelikler

Toplantıda, acil çağrı süreçlerinde hız, etkinlik ve koordinasyon unsurlarının güçlendirilmesine yönelik uygulamalar masaya yatırıldı. Mevcut sistemin güçlü yönleri ile geliştirilmesi gereken alanlar belirlendi; çağrılara en kısa sürede yanıt verilmesi ve doğru birimlerin hızlı şekilde yönlendirilmesi temel hedef olarak vurgulandı.

Yeni dönem hedefleri

Gelecek döneme ilişkin planlarda eğitim faaliyetlerinin artırılması, birimler arası iletişimin güçlendirilmesi ve teknolojik altyapının daha etkin kullanılması öncelikler arasında yer aldı. Bu adımların, hizmet kalitesini ve müdahale etkinliğini yükseltmesi bekleniyor.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve güvenilir acil yardım sunmak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

