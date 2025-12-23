DOLAR
42,82 -0,01%
EURO
50,62 -0,49%
ALTIN
6.176,11 -1,19%
BITCOIN
3.748.268,32 0,97%

Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Yıl Sonu Değerlendirmesi

Şırnak 112, Müdür Erhan Tatar başkanlığında yıl sonu toplantısı yaparak çağrı süreçlerinde hız, etkinlik ve koordinasyonu artırma hedefleri belirledi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:35
Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Yıl Sonu Değerlendirmesi

Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yıl sonu değerlendirmesi

Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, vatandaşlara sunulan acil hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla yıl sonu koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının katılımcıları ve gündemi

Toplantı, Müdür Erhan Tatar başkanlığında düzenlendi; tüm birimler ve vardiya amirleri katıldı. Yıl boyunca yürütülen çalışmalar detaylı olarak ele alındı ve sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda değerlendirmeler yapıldı.

Değerlendirmeler ve öncelikler

Toplantıda, acil çağrı süreçlerinde hız, etkinlik ve koordinasyon unsurlarının güçlendirilmesine yönelik uygulamalar masaya yatırıldı. Mevcut sistemin güçlü yönleri ile geliştirilmesi gereken alanlar belirlendi; çağrılara en kısa sürede yanıt verilmesi ve doğru birimlerin hızlı şekilde yönlendirilmesi temel hedef olarak vurgulandı.

Yeni dönem hedefleri

Gelecek döneme ilişkin planlarda eğitim faaliyetlerinin artırılması, birimler arası iletişimin güçlendirilmesi ve teknolojik altyapının daha etkin kullanılması öncelikler arasında yer aldı. Bu adımların, hizmet kalitesini ve müdahale etkinliğini yükseltmesi bekleniyor.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve güvenilir acil yardım sunmak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, VATANDAŞLARA SUNULAN ACİL HİZMETLERİN KALİTESİNİ ARTIRMAK...

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, VATANDAŞLARA SUNULAN ACİL HİZMETLERİN KALİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA YIL SONU KOORDİNASYON VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ. MÜDÜR ERHAN TATAR BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TOPLANTIYA TÜM BİRİMLER İLE VARDİYA AMİRLERİ KATILDI.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, VATANDAŞLARA SUNULAN ACİL HİZMETLERİN KALİTESİNİ ARTIRMAK...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prof. Dr. Özercan: Her Doku Örneği Kanser Anlamına Gelmiyor
2
Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Yıl Sonu Değerlendirmesi
3
Düzce'de Kış Hastalıkları Artıyor: Uzmandan 'Vücut Direncini Yüksek Tutun' Uyarısı
4
Kilis'te Yapay Zeka Destekli Yerli Malı Haftası Klibi Sosyal Medyada Beğeni Topladı
5
Sakarya'da Kışın Şifası: Boza Tezgahlarda
6
Talas’ta Geleceğin Kodları BAYKAR Mühendisleriyle Yazılıyor
7
Aydın Şehir Hastanesi'nde İlk Yatanlar: Dr. Eser Şenkul Hastaları Ziyaret Etti

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi