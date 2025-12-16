Şırnak İdil'de Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

Okçu köyü mevkiinde araç kullanılamaz hale geldi

Şırnak’ın İdil ilçesinde, Nusaybin’den Cizre yönüne seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Okçu köyü mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiyeyi aradı.

İhbarla gelen Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü; yangının ardından geride kullanılamaz hale gelen demir yığını kaldı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEVLERE TESLİM OLDU. İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLEN YANGINDA TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ.