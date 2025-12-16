DOLAR
Şırnak İdil'de Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

Şırnak'ın İdil ilçesinde Okçu köyü mevkiinde seyir halindeki tır alev alarak kullanılamaz hale geldi; yangın Cizre Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:38
Okçu köyü mevkiinde araç kullanılamaz hale geldi

Şırnak’ın İdil ilçesinde, Nusaybin’den Cizre yönüne seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Okçu köyü mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiyeyi aradı.

İhbarla gelen Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü; yangının ardından geride kullanılamaz hale gelen demir yığını kaldı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

