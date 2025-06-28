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Şırnak'ta Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Cizre'de çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Mahallede çocuklar serinlemek için su altında kaldı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 21:13
Şırnak'ta Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Şırnak'taki Anız Yangını Söndürüldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Yeni Mahalle bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, kısa süre içinde büyüyerek çevreyi tehdit etmeye başladı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

İhbar üzerine bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Çocuklar Serinlemek İçin Su Altında

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, mahallede bulunan bazı çocuklar, itfaiyenin suyla müdahale ettiği alanda tazyikli suyun altına girerek serinlemeye çalıştı. Bu görüntü, olayın adeta bir yandan tehlikeli bir durum, diğer yandan eğlenceli bir anekdot olarak hafızalarda yer etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

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