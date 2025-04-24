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Şırnak'ta Etkili Toz Taşınımı Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Şırnak'ta etkili olan toz taşınımı, hava kalitesini düşürerek yaşamı zorlaştırdı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 13:58
Şırnak'ta Etkili Toz Taşınımı Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Şırnak'ta günün başından itibaren etkisini gösteren toz taşınımı, kentin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemeye başladı. Sabah saatlerinde etkili olan toz bulutu, görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı ve hava kalitesini düşürdü.

Toz bulutu nedeniyle Cudi ve Gabar dağları, şehir merkezinden neredeyse görünmez hale geldi. Bunun yanında, araçlar ile evlerin balkonları tozla kaplanırken, özellikle dış mekanlarda ağır bir hava hakim oldu.

Bölgedeki zaman zaman yağan yağmur ise, tozun çamur haline dönüşmesine sebep oldu. Uzmanlar, toz taşınımının yarına kadar etkisini sürdürmesinin beklenildiğini belirtiyor.

Şırnak'ta toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinden Cudi ve Gabar dağlarının...

Şırnak'ta toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinden Cudi ve Gabar dağlarının silüetleri tozdan görünmezken ildeki evlerin pencere ile balkonları tozla kaplandı.

Şırnak'ta toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinden Cudi ve Gabar dağlarının...

Şırnak'ta toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinden Cudi ve Gabar dağlarının silüetleri tozdan görünmezken ildeki evlerin pencere ile balkonları tozla kaplandı.

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