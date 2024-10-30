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Şırnak'ta PKK Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltında

Şırnak'ta gerçekleştirilen PKK operasyonunda 12 kişi yakalandı. Emniyet güçleri operasyonlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 14:50
Şırnak'ta PKK Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltında

Şırnak'ta PKK'ya Yönelik Operasyon

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar kapsamında, 12 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Eş Zamanlı Operasyonlar

Yapılan operasyonlar, kent merkezi ve çevresindeki ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Emniyet güçleri, terör örgütünün faaliyetlerini sona erdirmek için kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

İşlemler Devam Ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyonların detayları ve ilerleyen süreç hakkında bilgi verilmesi bekleniyor.

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