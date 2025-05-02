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Şırnak'ta 'Şehr-i Nuh II. Ulusal Fotoğraf Yarışması' Ödülleri Sahiplerini Buldu

Şırnak'ta düzenlenen 'Şehr-i Nuh II. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu; Bestami Bodruk üçüncülük kazandı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 20:49
Şırnak'ta 'Şehr-i Nuh II. Ulusal Fotoğraf Yarışması' Ödülleri Sahiplerini Buldu

Şırnak'ta Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Şırnak Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Şehr-i Nuh II. Ulusal Fotoğraf Yarışması' sonucunda ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreni, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ödül Töreni Detayları

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Şırnak Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen etkinlikte, ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış konuşma yaparak yarışmaların kentin tanıtımına katkı sağladığını vurguladı. Alkış, Beytüşşebap, Uludere, İdil, Cizre ve Güçlükonak gibi ilçelerde büyük turizm potansiyeli olduğunu belirtti. Alkış, "Bu yerleri turizme kazandırıp, buraları cazibe merkezi haline getirmek için üniversite olarak elimizden geleni yapıyoruz," dedi.

ŞÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sedat Çelik ise bu tür etkinliklerin kentin tarihi ve kültürel değerlerini öne çıkarmak açısından önemli olduğunu ifade etti.

Yarışmanın Sonuçları

Törende, foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, gazetecilik kariyeri ve mesleki deneyimlerini paylaştı. Yarışmada, Ahmet Aslan'ın 'Faraşin Yaylası' adlı fotoğrafı birinci, Hasan Açan'ın 'Gabar petrolü' karesi ikinci, Anadolu Ajansı kıdemli muhabiri Bestami Bodruk'un 'Faraşin'de temmuz ayında kayak keyfi' fotoğrafı ise üçüncülük ödülüne layık görüldü. Ayrıca, Bodruk'un 'Arıcılık' adlı karesi, sergilenmeye değer bulundu.

Törene Katılım

Ödül törenine Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel ve birçok kurum temsilcisi, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Dereceye girenlere ödülleri il protokolü tarafından takdim edildi.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Şırnak Kültür, Turizm ve...

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Şırnak Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Şehr-i Nuh II. Ulusal Fotoğraf Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Şırnak Kültür, Turizm ve...

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Şırnak Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Şehr-i Nuh II. Ulusal Fotoğraf Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

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