Şırnak'ta Yaralı 3 Kuş ve Sincap Tedavi Altına Alındı — Doğaya Salınacak

Kurtarılan türler ve müdahale süreci

Şırnak merkez ve Cizre ilçesi kırsalında farklı tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan güvercin, peçeli baykuş, bayağı kerkenez ile sincap, durumun bildirilmesinin ardından yetkililere teslim edildi.

Vatandaşların bildirimleri üzerine ekipler, söz konusu hayvanları Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü'ne ulaştırdı. Teslim alınan canlılar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne götürüldü.

Birimde başlatılan ilk müdahaleler ve gerekli tedavilerin ardından, sağlık durumları düzelen hayvanların doğaya salınacağı bildirildi.

Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan farklı türden 3 kuş ile sincap tedavilerinin ardından doğaya salınacak.