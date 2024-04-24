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Şırnak Valiliği'nden yüksek sıcaklık uyarısı: 11-16 saatleri arasında dışarı çıkmayın

Şırnak Valiliği, kentte beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşları uyararak dikkatli olmaları konusunda uyardı. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 24.04.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 21:38
Şırnak Valiliği'nden yüksek sıcaklık uyarısı: 11-16 saatleri arasında dışarı çıkmayın

Şırnak Valiliği, kentte yaşanacak olan mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek hava sıcaklıklarıyla ilgili vatandaşları uyardı. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, özellikle 25 ila 29 derece arasında beklenen sıcaklıkların, kronik rahatsızlığı olan yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabileceği belirtildi.

Valilik açıklamasında, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmanın mümkün olduğunca önlenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, sıcak hava dalgasının olası etkilerine karşı alınması gereken önlemler konusunda da vatandaşların bilgilendirildiği belirtildi.

Şırnak Valiliği, özellikle yaşlılar ve çocuklar için su tüketimi, güneşten korunma ve serin yerlerde bulunma gibi önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti. Vatandaşlardan bu uyarılara dikkat etmeleri ve özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarken gerekli tedbirleri almaları istendi.

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