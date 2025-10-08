Sisi'den Trump'a Davet: 'Ateşkes Sağlanırsa İmza Törenine Gelin'

Sisi'den Trump'a davet: Ateşkes müzakerlerinde ilerleme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hamas ile İsrail arasında Şarm eş-Şeyh'te yürütülen dolaylı ateşkes müzakerelerinin "olumlu ilerlediğini" söyledi. Sisi bu değerlendirmesini, Kahire’nin doğusunda düzenlenen Polis Akademisi mezuniyet töreninde açıkladı.

Sisi, görüşmelerde uzlaşı sağlanması halinde ABD Başkanı Donald Trump'ı imza törenine davet etti: "Ateşkes müzakerelerinde anlaşma sağlanırsa ABD Başkanı Donald Trump'ı imza törenine katılmaya davet ediyorum, katılımınız harika olur."

Cumhurbaşkanı Sisi, Mısır'ın Filistin konusundaki yapıcı tutumunda kararlı olduğunu vurgulayarak, Trump'ın Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdirme çabalarını takdir ettiklerini ifade etti.

Müzakerelerde ele alınan konular

Pazartesi günü Şarm eş-Şeyh'te başlayan dolaylı görüşmelerde, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin isimleri ile İsrail'in Gazze’den çekilme haritalarının da gündeme geldiği belirtildi.

Hamas'tan açıklama

Hamas Siyasi Büro Başkanı'nın medya danışmanı Tahir en-Nunu, yapılan yazılı açıklamada müzakerelerde "olumlu gelişmeler" yaşandığını duyurdu. En-Nunu, Hamas heyetinin "gereken sorumluluk ve yapıcı tutumu sergileyerek, anlaşmanın tamamlanması yönünde gerekli ilerlemeyi sağlamak için çaba gösterdiğini" kaydetti.

Açıklamada ayrıca, görüşmelerde saldırıların tamamen sona erdirilmesi, İsrail güçlerinin Gazze’den çekilmesi ve esir takasının uygulanma mekanizmaları üzerinde durulduğu, üzerinde mutabık kalınan kriter ve sayılara göre serbest bırakılacak esirlerin listelerinin karşılıklı olarak müzakere edildiği bilgisi paylaşıldı.