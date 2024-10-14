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Şişli Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçilerin Protestosu

Şişli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, işlerine geri dönmek için belediye binası önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 15:40
Şişli Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçilerin Protestosu

Şişli Belediyesi'nde Eylem

Şişli Belediyesi'nde son dönemlerde işten çıkarılan işçiler, belediye binasının önünde oturma eylemi başlattı.

Protesto Süreci

Belediye binasının karşısındaki alanda toplanan yaklaşık 20 işçi, "Başkanım işimizden kovulduk, iş istiyoruz" yazılı pankart açtı. Eylem sırasında, "Taşerona hayır" ve "İşimizi istiyoruz" sloganları atan işçiler, alkışlarla taleplerini dile getirdi.

İşçilerin Durumu

Olayla ilgili açıklama yapan işçilerden Murat Suşehrili, geri dönüşüm işçisi olarak belediyede çalıştığını, ancak yeni gelen taşeron bir firma nedeniyle işten çıkarıldıklarını belirtti. Suşehrili, "Yeni taşeron şirket bize maaş ödemedi. Biz işimizi geri istiyoruz. Herkesin evi, barkı ve çocuğu var. Zor durumda kaldığımız için oturma eylemine devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

İşçiler, işlerine dönemeye kadar protestolarına devam edeceklerini vurguladı.

Şişli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, belediye binası önünde oturma eylemi...

Şişli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, belediye binası önünde oturma eylemi başlattı.

Şişli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, belediye binası önünde oturma eylemi...

Şişli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, belediye binası önünde oturma eylemi başlattı.

Şişli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, belediye binası önünde oturma eylemi...

Şişli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, belediye binası önünde oturma eylemi başlattı.

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