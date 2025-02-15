Şişli'de Trump'ın Gazze Planına Protesto: Özgürlük Nöbeti Üyeleri Sadece Filistin İçin Değil, Tüm Coğrafya İçin Direnişte

Şişli'de Özgürlük Nöbeti Platformu, Trump'ın Gazze planını protesto etti. Filistin bayraklarıyla yapılan eylemde direniş mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 23:07
Şişli'de Trump'ın Gazze Planına Protesto: Özgürlük Nöbeti Üyeleri Sadece Filistin İçin Değil, Tüm Coğrafya İçin Direnişte

Şişli'de Trump'ın Gazze Planına Protesto

Şişli'de bulunan Trump Towers önünde toplanan Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti.

"Kahrolsun Siyonist Emperyalizm" Sloganları

Grup, "Hamas'a selam, direnişe devam" ve "Kahrolsun siyonist emperyalizm" sloganları atarak haklarını haykırdı. Ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli dövizler taşıyan katılımcılar, buluşmanın önemli bir parçası olan basın açıklamasını yapmak için toplandı.

Mehmet Harput'tan Sert Mesajlar

Grup adına basın açıklaması yapan Mehmet Harput, Trump'a seslenerek, "Ne Gazze toprakları satılıktır ne de Gazze halkı topraklarını terk edecektir. Coğrafyamızda Evanjelist ve emperyalist projelere asla müsaade etmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Trump, katliam, soykırım ve tehcir açıklamalarından vazgeçmediği sürece bizler de buradaki eylemlerimizden vazgeçmeyeceğiz," dedi. Harput, Filistin'in özgür olana dek mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

Uluslararası Destek

Eyleme katılan Fransız hukuk profesörü Frank Romano, Filistin'i güçlü hale getirmek için tüm dünyadan destek beklediklerini ifade etti.

Açıklamaların ardından grup, eylemlerini sonlandırarak dağıldı.

Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve...

Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti. Şişli'deki Trump Towers'ın önünde toplanan gruptakiler, Filistin bayrakları ve çeşitli dövizler taşıyarak "Hamas'a selam, direnişe devam" ve "Kahrolsun siyonist emperyalizm" sloganları attı.

Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve...

Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti. Şişli'deki Trump Towers'ın önünde toplanan gruptakiler, Filistin bayrakları ve çeşitli dövizler taşıyarak "Hamas'a selam, direnişe devam" ve "Kahrolsun siyonist emperyalizm" sloganları attı.

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