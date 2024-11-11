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Şişli'deki Kayıp Kız Çocuğu Cinsel İstismar Bulguları ile Bulundu

Şişli'de mezarlıkta ölü bulunan 6 yaşındaki kız çocuğunda cinsel istismar bulgularına rastlandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:58
Şişli'deki Kayıp Kız Çocuğu Cinsel İstismar Bulguları ile Bulundu

Şişli'de Mezarlıkta Kayıp Kız Çocuğu Ölü Bulundu

Şişli'de, 31 Ekim'de kaybolan 6 yaşındaki Ş.E.H.'nin ardından yürütülen soruşturmada, cinsel istismar bulguları tespit edildi. Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunan küçük kızın olayı, detaylarıyla birlikte soruşturma kapsamına alındı.

Kayıp İhbarı ve Olayın Gelişimi

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri kayıp olan Ş.E.H., ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından 2 Kasım tarihinde mezarlıkta ölü olarak bulundu. Olayın hemen ardından şüpheli M.Ö. gözaltına alınmış ve sonrasında tutuklanmıştır.

Cenaze Töreni ve Son Gelişmeler

Ş.E.H.'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da defnedilmiştir. Olayın ayrıntıları ve cinsel istismar bulgularının yalnızca bir kısmı soruşturmanın seyrine etki etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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