Sivas Akıncılar'da Gazze İçin Yürüyüş: Filistin'e Destek

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde düzenlenen yürüyüşte ilçe halkı, öğrenciler ve veliler Gazze'ye destek için yürüdü; Kaymakam Kahveci konuştu.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 12:09
Sivas Akıncılar'da Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinlik, ilçede geniş katılımla dikkat çekti.

Organizasyon ve Güzergah

Yürüyüş, Akıncılar Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Katılımcılar, Türk Telekom Lisesi önünde toplanarak ilçe merkezine kadar yürüdü.

Kaymakamın Mesajı

Kaymakam Tarık Safa Kahveci, etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti'nin yardımsever kimliğine vurgu yaptı. Kahveci, "Başta Gazze olmak üzere zalimin karşısında, mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Gazze için söylenen her söz, yazılan her yazı, yapılan her yardım, Gazze'de yanan ateşi söndürmek için birer yağmur damlası olacak ve özgür, bağımsız Filistin'in kuruluşuna vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

Program ve Katılım

Program kapsamında öğrenciler, Gazze için şiirler okudu. Ayrıca Akıncılar Müftüsü Fettah Odabaşı tarafından dua yapıldı. Yürüyüşe ilçe halkı, öğrenci ve veliler katıldı.

Etkinlik, toplumun dayanışma mesajını öne çıkarırken, Gazze'ye destek çağrısını güçlü şekilde yineledi.

