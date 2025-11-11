Sivas’ta 11 Kasım’da 58 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Sivas'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Muhsin Yazıcıoğlu Vefa Ormanında 58 bin fidan dikildi; yaklaşık bin personel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 12:09
Sivas’ta 11 Kasım’da 58 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Sivas’ta 11 Kasım’da 58 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Sivas Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu Vefa Ormanı'nda 58 bin fidan'ı toprakla buluşturdu. Etkinliğe yaklaşık bin belediye personeli, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik Detayları

Fidan dikme çalışmaları 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda gerçekleştirildi. Dikilen türler arasında çam, gürgen, palamut, badem, mahlep yer aldı ve fidanlara can suyu verildi.

Başkan Yardımcısı'nın Açıklaması

Çocuklara daha yeşil bir Sivas bırakmak amacında olduklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker, "Sivas Belediyesi olarak yurt genelinde başlatılan ağaçlandırma seferberliğine bizde katıldık. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu anısına bir vefa ormanı oluşturduk. Yaklaşık bin belediye personelimizle alanda ağaç dikiyoruz. En büyük amacımız Sivas’ımızı daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir hale getirebilmek. Çocuklarımıza ve torunlarımıza daha yeşil bir Sivas bırakmak amacındayız. Projeye katılıp destek veren bütün belediye personellerimize ve Sivas halkına çok teşekkür ediyorum. 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda toplamda 58 bin adet fidan dikiyoruz. Fidanlarımız çam, gürgen, palamut, badem, mahlep gibi farklı farklı ağaçlar. İlimizde Belediyemizin son 10 yılda dikilmiş olduğu ağaç sayısı toplamda 53 bin. Biz burada tek seferde 58 bin ağaç dikerek Sivas’ı daha yeşil bir yer haline getirmeyi amaçlıyoruz. 4 yılın sonunda biz bu alanı doldurarak bir orman yapmayı planlıyoruz" dedi.

SİVAS’TA 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA SİVAS BELEDİYESİ PERSONELLERİ TARAFINDAN...

SİVAS’TA 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA SİVAS BELEDİYESİ PERSONELLERİ TARAFINDAN FİDANLAR TOPAKLA BULUŞTURULDU.

SİVAS’TA 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA SİVAS BELEDİYESİ PERSONELLERİ TARAFINDAN...

İLGİLİ HABERLER

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Orman Yangınına Sütle Müdahale
2
Afyonkarahisar'da Kamu Hizmetleri İçin Haftalık Değerlendirme Toplantısı
3
Bilecik'te 'Bilişim Sistemleriyle Hırsızlık' Suçundan Aranan Yusuf C. Yakalandı
4
Sivas’ta 11 Kasım’da 58 Bin Fidan Toprakla Buluştu
5
Dilovası'nda parfüm tesisi yangını: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
6
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
7
Aksaray'da Pancar Tarlasında 2 Metre Çapında Obruk Oluştu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri