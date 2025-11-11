Sivas’ta 11 Kasım’da 58 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Sivas Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu Vefa Ormanı'nda 58 bin fidan'ı toprakla buluşturdu. Etkinliğe yaklaşık bin belediye personeli, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik Detayları

Fidan dikme çalışmaları 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda gerçekleştirildi. Dikilen türler arasında çam, gürgen, palamut, badem, mahlep yer aldı ve fidanlara can suyu verildi.

Başkan Yardımcısı'nın Açıklaması

Çocuklara daha yeşil bir Sivas bırakmak amacında olduklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker, "Sivas Belediyesi olarak yurt genelinde başlatılan ağaçlandırma seferberliğine bizde katıldık. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu anısına bir vefa ormanı oluşturduk. Yaklaşık bin belediye personelimizle alanda ağaç dikiyoruz. En büyük amacımız Sivas’ımızı daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir hale getirebilmek. Çocuklarımıza ve torunlarımıza daha yeşil bir Sivas bırakmak amacındayız. Projeye katılıp destek veren bütün belediye personellerimize ve Sivas halkına çok teşekkür ediyorum. 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda toplamda 58 bin adet fidan dikiyoruz. Fidanlarımız çam, gürgen, palamut, badem, mahlep gibi farklı farklı ağaçlar. İlimizde Belediyemizin son 10 yılda dikilmiş olduğu ağaç sayısı toplamda 53 bin. Biz burada tek seferde 58 bin ağaç dikerek Sivas’ı daha yeşil bir yer haline getirmeyi amaçlıyoruz. 4 yılın sonunda biz bu alanı doldurarak bir orman yapmayı planlıyoruz" dedi.

