Sivas'ta 29 Ekim: Cumhuriyet'in 102. yılı fener alayıyla kutlandı

Sivas'ta 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü fener alayıyla kutlandı

Kentte coşkulu yürüyüş

Sivas'ta, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Sivas Tren Garı önünde toplanan il protokolü ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti.

Yürüyüş, katılımcıların Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Atatürk Kongre Müzesi'ne doğru ilerlemesiyle devam etti.

Protokol ve gösteriler

Yürüyüşe Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin ile Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Kongre Müzesi ile tarihi valilik binasında ışık gösterileri sunuldu. Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen havai fişek gösterisiyle son buldu.

