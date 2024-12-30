Sivas'ta 4,4 Büyüklüğünde Deprem Panic Yarattı

Sivas'ta Deprem Alarmı: 4,4 Büyüklüğünde Sarsıntı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, saat 23.30'da bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin büyüklüğü 4,4 olarak kaydedildi. Depremin merkez üssü Sivas'ın Ulaş ilçesi oldu ve sarsıntının 8,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Bu durum, bölgedeki vatandaşlar arasında panik yarattı. Afet yönetim yetkilileri, sarsıntının ardından vatandaşları dikkatli olmaya ve olası aftershock'lara karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.