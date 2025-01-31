Sivas'ta 4 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı

Sivas'ın Yakupoğlan köyünde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Kent merkezine 57 kilometre mesafede yer alan köyde, O.Ç'ye ait olan binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı.

Olayın duyulmasının ardından, sağlık, jandarma, Sivas Belediyesi ve Yıldız Beldesi itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Apartmanda yaşayan vatandaşlar, köy sakinlerinin yardımlarıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak çatıda önemli hasar meydana geldi.