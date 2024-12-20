Sivas'ta Görüş Mesafesi 20 Metreye Düşen Sis Ulaşımı Zora Soktu

Sivas'ta Sis Hava Koşullarını Olumsuz Etkiledi

Sivas'ta gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı yoğunlaşan sis, kentteki görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürdü. Bu durum, özellikle sürücüler için zor anlar yaşatırken, trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Soğuk Hava ve Kırağı Oluşumu

Sıfırın altında 8 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, ağaçların üzerinde kırağı oluşmasına neden oldu. Sis ve kırağı, aynı zamanda ünlü Kızılırmak Nehri'nin tarihi Eğri Köprü bölgesinde de etkili oldu.

Yetkililer, yolculuk planlayan sürücüleri sisli hava koşullarında dikkatli olmaları konusunda uyararak, gerekmedikçe yola çıkmamalarını önerdi.

Sivas'ta etkili olan sis görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürdü. Sis ve kırağı, Kızılırmak Nehri'nin tarihi Eğri Köprü bölgesinde de etkili oldu.

Sivas'ta etkili olan sis görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürdü. Sis ve kırağı, Kızılırmak Nehri'nin tarihi Eğri Köprü bölgesinde de etkili oldu.