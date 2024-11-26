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Sivas'ta Kar Mağdurlarına Misafirhane Desteği

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle yolda kalan 650 kişi, Gürün ilçesindeki misafirhanelere yerleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 15:21
Sivas'ta Kar Mağdurlarına Misafirhane Desteği

Sivas'ta Kar Yağışı ve Tipi Etkisi

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yolda mahsur kalan 650 kişiyi zor durumda bıraktı. Özellikle Sivas-Malatya kara yolunda yaşanan ulaşım aksaklıkları, jandarma ekiplerinin devreye girmesiyle aşılmaya çalışıldı.

Gürün-Pınarbaşı Kara Yolunda Müdahale

Gürün-Pınarbaşı kara yolunda mahsur kalan 123 araç, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, karla kaplı yolda araçların kurtarılması için yoğun çaba sarf etti. Araç içindeki 650 kişi, Gürün ilçesindeki misafirhanelere yerleştirildi.

Ayrıca, araçları kara saplanan vatandaşlara yardım eden jandarma ekipleri, arızalanan araç sahiplerine de destek verdi. Zorlu kış şartlarıyla mücadele eden ekipler, zaman zaman küreklerle kar temizleme işlemi gerçekleştirdi.

Yardımseverlik Örneği

Yürümekte zorlanan yaşlı bir kadına yardım etmek için iki asker, Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olarak, kadını kucağında taşıyarak jandarma aracına ulaştırdı. Bu durum, toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunun bir simgesi oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 650 kişi misafirhanelere...

Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 650 kişi misafirhanelere yerleştirildi. Yürümekte zorlanan yaşlı bir kadını ise Gürün İlçe Jandarma Komutanlığında görevli iki asker, jandarmanın aracına kadar kucağında taşıdı.

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