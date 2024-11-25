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Sivas'ta Kar ve Tipi Nedeniyle 906 Köy Yolu Kapandı

Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 906 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 13:51
Sivas'ta Kar ve Tipi Nedeniyle 906 Köy Yolu Kapandı

Sivas'ta Ulaşım Sorunu: 906 Köy Yolu Kapalı

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, il genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yapılan resmi açıklamaya göre, toplam 906 köy yolu ulaşıma kapalı durumda. Bu durum, bölgedeki yerleşim yerlerinin karla kaplanmasının yanı sıra, ulaşımda ciddi sıkıntılara yol açtı.

Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle hastalık, doğum ve ölüm gibi acil durumların yaşandığı bölgelerde öncelik tanınıyor. Ekiplerin belirttiği gibi, bu tür vakaların yanı sıra, vatandaşların günlük yaşamlarının devam etmesi için gerekli tüm tedbirler alınıyor.

Bölgedeki kar koşullarının durumu ise, ekiplerin ilerleyen günlerde yol açma çalışmaları sonucu yeni bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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