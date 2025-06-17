Sivas'ta KKKA Hastalığı Şüphesiyle Tedavi Gören Kadın Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Üzücü Bir Vaka: KKKA Şüphesiyle Hayatını Kaybeden Kadın

Sivas'ın Gölova ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi edilen bir kadın, yaşamını yitirdi. Olay, ilçeye bağlı Karayakup köyü'nde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

67 yaşındaki Köpük Meral, yaklaşık bir ay önce vücuduna bir kene yapışması sonucu rahatsızlandı. Yakınları tarafından Gölova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meral'in durumu giderek ağırlaştı.

Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Meral, anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altında kalmasına rağmen müdahale başarısız oldu ve sonrasında hayata veda etti.

Meral'in cenazesi, yakınlarına teslim edilerek köyünde toprağa verilecek.

Sivas'ın Gölova ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.

Sivas'ın Gölova ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.