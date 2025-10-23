Sivas'ta Şehit Babasına Hakaret Eden Otobüs Şoförü İçin Suç Duyurusu

Sivas'ta halk otobüsü şoförünün şehit babasına hakareti sonrası Fatih Deveci ve şehit babası Kaya Duran Kıraç Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 13:18
Sivas'ta toplu taşıma aracında, şehit babasıyla tartışıp hakaret ettiği ileri sürülen halk otobüsü şoförü hakkında Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci ile şehit babası Kaya Duran Kıraç tarafından Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Adliye çıkışında basın mensuplarına konuşan Deveci, olayın Çayboyu Mahallesi hattında gerçekleştiğini belirterek, şoförün şehit babasına yönelik hakaret ve fiziki saldırısını kınadı. Deveci, "Şehitlerimizin kanıyla vatan olmuş bu topraklarda, onların babalarına, annelerine, eşlerine ya da evlatlarına el kaldırmak, dil uzatmak kimsenin haddine değildir." dedi.

Deveci, olayın ardından yetkili mercilerle hemen irtibata geçildiğini ve şoför hakkında idari işlem başlatıldığını, iş akdinin feshedildiğini ve idari para cezası uygulandığını aktardı. Bu kararın, benzer saygısızlıkları düşünenler için açık bir uyarı olması gerektiğini vurguladı.

Olayın kayda alınmasının gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olduğunu söyleyen Deveci, cep telefonlarıyla olayı kayda alan gençlere teşekkür etti. Deveci, şehit yakınlarının otobüse bindiklerinde kart okuttuklarında cihazda "Vatan Size Minnettardır" ifadesinin seslendirildiğini anlattı ve videonun sonunda şoförün söylediği "dilencisiniz" sözünün kabul edilemez olduğunu belirtti.

Şehit yakınlarından, 2009 yılında İzmit'in Kandıra mevkisinde silah kazası sonucu şehit olan Ali Kıraç'ın babası 62 yaşındaki Kaya Duran Kıraç, yaşanan olayın kendisini derinden üzdüğünü dile getirerek, "Git diyor bildiğin yere şikayet et. Ben de gelerek bildiğim yere şikayet ettim. Adalet gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

