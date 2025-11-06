Siverek'de Yol Kenarında Silahla Öldürülmüş Erkek Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sabah saatlerinde yol kenarında silahla vurularak hayatını kaybetmiş bir erkek cesedi bulundu.

Olay Yeri ve İlk Müdahale

Olay, Siverek-Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, yol kenarında bir erkek cesedi olduğunu fark ederek jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kimlik ve İnceleme

Yapılan incelemelerde ölen kişinin Kadri Yeşiltaş olduğu belirlendi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, ceset otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Soruşturma

Jandarma ekipleri, olayın faillerinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

