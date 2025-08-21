Sivil Havacılık Personeli Sağlık Muayeneleri Dijital Ortama Taşındı

Sivil havacılık personelinin sağlık muayeneleri dijitalleşti

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Sivil Havacılık Personeli Sağlık Muayene Sistemi (Hava Sağlık Modülü) ile Türkiye'de sertifikasyona tabi yerli ve yabancı sivil havacılık personelinin sağlık muayeneleri artık elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sistem, e-Rapor Sistemi içinde devreye alındı ve yüksek güvenlik standartlarıyla işlem yapılmasına olanak sağlıyor.

Süreç ve uygulama alanı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sağlık muayene işlemleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları, eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitelerine ait hastaneler ve şehir hastaneleri aracılığıyla güvenli ve hızlı şekilde yürütülecek. Muayene, tetkik ve görüntüleme sonuçları dijital ortamda hazırlanarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Paydaşlar ve görev dağılımı

Hava Sağlık Modülü'nün ana paydaşları Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak belirlendi. Yazılım geliştirme ve operasyon hizmetlerini Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü yürütecek; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü mevzuatsal uygunluğu sağlayacak. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü hastanelerde süreci yönetecek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ise muayene bilgi formlarını değerlendirecek.

Pilot uygulama ve takvim

Pilot uygulama kapsamında ilk havacılık sağlık muayenesi 5 Ağustos'ta Etlik Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi. MHRS üzerinden randevu alan havacılık personelinin işlemleri e-Rapor ekranları aracılığıyla kaydedildi. Hastane tarafından sağlık kurulunda günlük 5 hasta kontenjanı açıldı; bu sayının ilerleyen süreçte 10'a çıkarılması planlanıyor.

Sistemin test aşamaları 8, 11 ve 15 Ağustos'ta yapıldı ve HBYS entegrasyonu tamamlandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 19 Ağustos'ta yayımladığı resmi duyuru ile havacılık sağlık muayenelerinin resmen başlatıldığını ilan etti.

Bu adım, sivil havacılık personelinin sağlık muayenelerinde hız, güvenlik ve izlenebilirlik sağlayarak sürecin dijital dönüşümünü hedefliyor.