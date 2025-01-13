Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon, 'Akdeniz'in Marie Curie'leri' Sergisinin Açılışına Katıldı

Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, 'Akdeniz'in Marie Curie'leri' sergisinin açılışında kadın bilim insanlarının önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:34
Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon, 'Akdeniz'in Marie Curie'leri' Sergisinin Açılışına Katıldı

Fajon, 'Akdeniz'in Marie Curie'leri' Sergisunusunun Açılışını Yaptı

Slovenya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tanja Fajon, başkent Ankara'da düzenlenen 'Akdeniz'in Marie Curie'leri' sergisinin açılışına katıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Fajon'un yanı sıra ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Gorazd Rencelj ve çok sayıda davetli katıldı.

Fajon'dan Kadın Araştırmacılara Vurgu

Açılışta konuşan Fajon, ODTÜ ve Rektör Yozgatlıgil'e teşekkür ederek, serginin açılışında yer almaktan duyduğu onuru dile getirdi. Fajon, serginin temasının Slovenya'nın dış politika önceliklerini yansıttığını belirtti. Kadınların bilim alanındaki katkılarının önemine vurgu yaparak, "Unutmamalıyız ki insanlığın ilerlemesine yaptıkları dikkate değer katkılara rağmen kadınlar hala dünya genelindeki araştırmacıların yalnızca üçte birini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Akdeniz ile Bağlantı ve İşbirliği Üzerine

Fajon, Türkiye ve Slovenya arasındaki bağlantıyı anlatırken, “Slovenya, gururlu bir Akdeniz ülkesi. Yükseköğrenim ve araştırma alanında bazı önemli girişimlerde bulunuyoruz” dedi. Bu yıl 9 Akdeniz ülkesinin oluşturduğu platformun başkanlığını devralacaklarını duyurarak, Avrupa Birliği'nin Akdeniz ülkeleri arasında işbirliği ve diyaloğu geliştirmeyi amaçladığını kaydetti.

Rektör Yozgatlıgil'den Destek Mesajı

ODTÜ Rektörü Yozgatlıgil de serginin daha önce dünyanın birçok yerinde açıldığını belirterek, "Bu sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Kadın bilim insanlarının görünürlüğünün artırılmasına katkı sağlamak, en büyük hedeflerimizden biri" dedi. Serginin 24 Ocak'a kadar gezilebileceğini belirten Yozgatlıgil, etkinliğin sadece kadın bilim insanlarına değil, aynı zamanda genç nesillere ilham vereceğini ifade etti.

Marie Curie Programının Önemi

Yozgatlıgil, araştırmacıları destekleyen AB Marie Curie programının önemine dikkat çekerek, katkılarından dolayı Dr. Sabina Cvecek, Burçak Çullu ve Dr. Süreyya Akyüz'e teşekkür etti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Akdeniz'in Marie Curie'leri"...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Akdeniz'in Marie Curie'leri" sergisinin açılışı yapıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Akdeniz'in Marie Curie'leri"...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Akdeniz'in Marie Curie'leri" sergisinin açılışı yapıldı.

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