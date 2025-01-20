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Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: "Gazze, silah seslerinden uzak yaşamayı hak ediyor"

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze halkının barış içinde yaşama hakkını vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 20:19
Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: "Gazze, silah seslerinden uzak yaşamayı hak ediyor"

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze halkının bomba ve silah seslerinden uzak yaşamayı hak ettiğini ifade etti. Fajon, BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen üst düzey katılımlı İsrail-Filistin meselesine ilişkin oturumda yaptığı konuşmada, Orta Doğu’da önemli bir değişim sürecinin yaşandığını dile getirdi.

Konuşmasında, "Burada oturan herkes sorumluluklarını üstlenmeli ve bu değişime uyum sağlama konusunda desteğimizi sunmalıyız. Hiçbir şey yapmamak çok riskli." diyen Fajon, dünkü silahların susması ve ilk takasların yapılmasının, bölge için yeni bir geleceğin mümkün olduğuna dair umut yarattığını aktardı.

Gazze’de ateşkesin sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Fajon, tüm taraflara bu "kırılgan gerçeğe" bağlı kalmaları çağrısında bulundu. Ayrıca, Slovenya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararından duyduğu gururu dile getirerek, "Tarihin doğru tarafında olduğumuza inanıyorum. Gazze halkı bomba ve silah seslerinden uzak yaşamayı hak ediyor." açıklamasında bulundu.

Fajon, Suriye’de de yeni bir sayfanın açıldığını vurgulayarak, en kısa sürede Suriye ve Lübnan’ı ziyaret etmek istediğini belirtti. "Umuyorum ki Gazze’deki ateşkes, oradaki insanların sonunda barışı tecrübe etmesine olanak sağlar. Şimdi onlara ve sonraki nesillere barış dolu yeni bir Gazze verme zamanı." ifadesini kullandı.

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