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Slovenya'nın Devlet Günü Resepsiyonu Ankara'da Gerçekleşti

Slovenya'nın Devlet Günü, Ankara'daki resepsiyonda Türkiye ile ilişkilerin güçlenmesine dair vurgular yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 22:27
Slovenya'nın Devlet Günü Resepsiyonu Ankara'da Gerçekleşti

Slovenya'nın Devlet Günü Resepsiyonu Ankara'da

Slovenya'nın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin "Devlet Günü" vesilesiyle başkentteki Resim ve Heykel Müzesi'nde özel bir resepsiyon düzenledi. Etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonun Detayları

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyon, Slovenyalı sanatçı Manca Izmajlova, viyolonist Benjamin Izmajlov ve piyanist Gökhan Aybulus’un gerçekleştirdiği resitalle devam etti.

İlişkilerin Güçlenmesi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Slovenya arasında 1992'de kurulan ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirtti. Slovenia'nın, barışı sürdürme ve bölgesel istikrarı koruma konusunda "değerli bir ortak ve dost bir ülke" olduğunu ifade etti.

Bozay, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemli büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. "Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve ticari işbirliği kapsamında ulaşılan önemli ikili ticaret hacmimiz, işbirliğimizin harika bir örneği" diyerek, Türk firmalarını Slovenya'da yatırım yapmaya teşvik ettiklerini söyledi.

Öte yandan, her iki tarafında ekonomik ve ticari ilişkilerin daha ileriye götürülmesine hevesli olduğunu dile getiren Bozay, Türk firmalarının Slovenya'da yürüttüğü altyapı faaliyetlerinin ikili ilişkilerde bağlantıyı güçlendirdiğine dikkat çekti.

Slovenya Büyükelçisi'nin Mesajı

Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Rencelj, son yaşanan bölgesel meseleler nedeniyle tehlike altındaki herkese iyi dileklerini sundu. Türkiye'nin jeopolitik olarak değişken bir coğrafyada yer aldığını belirten Rencelj, ülkesinin küresel barış ve güvenliğe katkılarına vurgu yaptı. Ayrıca, uluslararası sistemde derin tarihsel değişim dönemine girildiğini sözlerine ekledi.

Slovenya'nın Ankara Büyükelçiliğince, ülkenin "Devlet Günü" vesilesiyle başkentteki Resim ve...

Slovenya'nın Ankara Büyükelçiliğince, ülkenin "Devlet Günü" vesilesiyle başkentteki Resim ve Heykel Müzesi'nde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay (solda) ile Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Gorazd Rencelj (sağda) de katıldı.

Slovenya'nın Ankara Büyükelçiliğince, ülkenin "Devlet Günü" vesilesiyle başkentteki Resim ve...

Slovenya'nın Ankara Büyükelçiliğince, ülkenin "Devlet Günü" vesilesiyle başkentteki Resim ve Heykel Müzesi'nde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay (solda) ile Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Gorazd Rencelj (sağda) de katıldı.

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