Soğuk Savaş programına soruşturma: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı

Soruşturma gerekçesi ve gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında yayımlanan "Soğuk Savaş" programına ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma, programın sosyal platformlarda dolaşıma sokulan video içeriğinde, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Hz. Muhammed ile alakalı olarak halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine açıldı.

Başsavcılık, söz konusu paylaşım nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında programa sunucu olarak katılan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

Konuyla ilgili soruşturma işlemleri ve olası hukuki süreçlere ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.