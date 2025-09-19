Söke'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde Albayrak Caddesi'nde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu yolcu Musa Çelikyürek hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 11:25
Söke'de Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaza Noktası ve Araçlar

Kaza, Albayrak Caddesi'nde gerçekleşti. C.İ. yönetimindeki 35 KDL 38 plakalı otomobil ile A.S.A. idaresindeki 09 AKR 571 plakalı motosiklet çarpıştı.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada, motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Musa Çelikyürek yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Musa Çelikyürek yaşamını yitirdi, motosiklet sürücüsü ise yaralı olarak tedavi altına alındı.

