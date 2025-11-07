Söke'de Sürdürülebilir Gelecek Dersi: Kooperatifçilik ve Deniz Çöpleri Anlatıldı

Söke'de "Sürdürülebilir Gelecek" dersi: Öğrencilere çevre bilinci aşılandı

Eğitimin amacı ve uygulanan program

Aydın’ın Söke ilçesinde gerçekleşen eğitimlerde, il tarım ekipleri öğrencilerle bir araya gelerek çevreyi tehdit eden unsurlar hakkında bilgilendirme yaptı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki çalışmalarla, çocuklarda çevre bilinci ve sürdürülebilir üretim farkındalığı artırılmaya çalışıldı.

Programlar Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personeli tarafından düzenlendi. Eğitimler, Söke’nin Bağarası Mahallesi’ndeki Hürriyet İlköğretim Okulu ile Bağarası Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilere yönelik olarak uygulandı.

Eğitimde ele alınan başlıklar

Gerçekleştirilen eğitimlerde Kooperatifçilik, Sucul İstilacı Türler, Deniz Çöpleri ve Hayalet Av Araçları konularında öğrencilere bilgiler verildi. Program kapsamında kooperatifçiliğin kırsal kalkınmadaki önemi; deniz ekosistemini tehdit eden istilacı türlerin zararları; deniz çöplerinin çevreye etkisi; ve terk edilmiş balıkçılık ekipmanlarının oluşturduğu tehlikeler hakkında farkındalık oluşturuldu.

Çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının geleceğin daha temiz ve sürdürülebilir bir dünyası için büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince Bağarası Mahallesi Hürriyet İlkokulu ve Bağarası Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde Kooperatifçilik, Sucul İstilacı Türler, Deniz Çöpleri ve Hayalet av araçları konularında eğitim gerçekleştirildi"

