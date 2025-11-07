Söke'de Sürdürülebilir Gelecek Dersi: Kooperatifçilik ve Deniz Çöpleri Anlatıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde il tarım ekipleri öğrencilere kooperatifçilik, sucul istilacı türler, deniz çöpleri ve hayalet av araçları konusunda eğitim verdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:52
Söke'de Sürdürülebilir Gelecek Dersi: Kooperatifçilik ve Deniz Çöpleri Anlatıldı

Söke'de "Sürdürülebilir Gelecek" dersi: Öğrencilere çevre bilinci aşılandı

Eğitimin amacı ve uygulanan program

Aydın’ın Söke ilçesinde gerçekleşen eğitimlerde, il tarım ekipleri öğrencilerle bir araya gelerek çevreyi tehdit eden unsurlar hakkında bilgilendirme yaptı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki çalışmalarla, çocuklarda çevre bilinci ve sürdürülebilir üretim farkındalığı artırılmaya çalışıldı.

Programlar Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personeli tarafından düzenlendi. Eğitimler, Söke’nin Bağarası Mahallesi’ndeki Hürriyet İlköğretim Okulu ile Bağarası Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilere yönelik olarak uygulandı.

Eğitimde ele alınan başlıklar

Gerçekleştirilen eğitimlerde Kooperatifçilik, Sucul İstilacı Türler, Deniz Çöpleri ve Hayalet Av Araçları konularında öğrencilere bilgiler verildi. Program kapsamında kooperatifçiliğin kırsal kalkınmadaki önemi; deniz ekosistemini tehdit eden istilacı türlerin zararları; deniz çöplerinin çevreye etkisi; ve terk edilmiş balıkçılık ekipmanlarının oluşturduğu tehlikeler hakkında farkındalık oluşturuldu.

Çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının geleceğin daha temiz ve sürdürülebilir bir dünyası için büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince Bağarası Mahallesi Hürriyet İlkokulu ve Bağarası Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde Kooperatifçilik, Sucul İstilacı Türler, Deniz Çöpleri ve Hayalet av araçları konularında eğitim gerçekleştirildi"

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE ÖĞRENCİLER İLE BİR ARAYA GELEN İL TARIM EKİPLERİ, DENİZ ÇÖPLERİNDEN...

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE ÖĞRENCİLER İLE BİR ARAYA GELEN İL TARIM EKİPLERİ, DENİZ ÇÖPLERİNDEN İSTİLACI TÜRLERE KADAR ÇEVREYİ TEHDİT EDEN UNSURLAR HAKKINDA ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRDİ.

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE ÖĞRENCİLER İLE BİR ARAYA GELEN İL TARIM EKİPLERİ, DENİZ ÇÖPLERİNDEN...

İLGİLİ HABERLER

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Jandarmadan Ayvacık ve İlkadım'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
2
Diyarbakır'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında: 2 Yaralı
3
II. Dünya Savaşı'nda Türklerin Kayıpları: Prof. Dr. Ali Satan'dan Çarpıcı Açıklamalar
4
Nilüfer'de 112 Kapasiteli Kerem Özdilek Kreşi Açıldı — Bursa'da 'Gece Kreşi' Hizmeti
5
ADÜ Hastanesi'nde 'Asistan Asistanı' Robotları Acil Kliniğinde Göreve Başladı
6
MÜSİAD Gaziantep, KKTC Yatırım Fırsatlarını İş Dünyasıyla Buluşturdu
7
Elazığ'da Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) Eğitimi

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı