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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Oruç Reis Araştırma Gemisini İnceledi

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Oruç Reis gemisine yaptığı inceleme ile Türkiye-Somali ilişkilerini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 16:05
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Oruç Reis Araştırma Gemisini İnceledi

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve beraberindeki heyetin, Oruç Reis araştırma gemisine ziyarette bulunduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Somali Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Şeyh Mahmud ve beraberindeki heyet, Oruç Reis araştırma gemimize inceleme ziyaretinde bulundu. Oruç Reis sismik araştırma gemimize faaliyetleri esnasında TCG GÖKSU ve TCG GİRESUN fırkateynlerimiz, refakat ve koruma görevi icra ediyor." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve beraberindeki heyetin, Oruç...

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve beraberindeki heyetin, Oruç Reis araştırma gemisine inceleme ziyaretinde bulunduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve beraberindeki heyetin, Oruç...

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve beraberindeki heyetin, Oruç Reis araştırma gemisine inceleme ziyaretinde bulunduğunu bildirdi.

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