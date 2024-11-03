Somali Deniz Görev Grubu'ndan Eğitim Aktiviteleri

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Türkiye, Somali Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında önemli askeri eğitimler gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu eğitimlerin ayrıntılarını paylaştı.

Eğitimler Neleri Kapsadı?

TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi savaş gemilerinin katıldığı eğitimlerde, 'Acil Sıhhi Tahliye ve Atış Eğitimleri' ve 'Helikopterden Makineli Tüfek/Hafif Silah Atışları' yer aldı. Bu eğitimler, deniz unsurlarının operasyonel yeteneklerini artırmayı hedefliyor.

Koordineli Harekat Eğitimi

TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi gemisinde bulunan ATAK bot ve helikopter, 'Koordineli Suüstü Harekatı Eğitimi'nde de aktif rol aldı. Bu tür eğitimler, Türkiye'nin uluslararası deniz güvenliği misyonları açısından kritik önem taşımaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'den oluşan "Somali Deniz Görev Grubu" unsurlarınca, "Acil Sıhhi Tahliye ve Atış Eğitimleri" ve "Helikopterden Makineli Tüfek/Hafif Silah Atışları"nın gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'den oluşan "Somali Deniz Görev Grubu" unsurlarınca, "Acil Sıhhi Tahliye ve Atış Eğitimleri" ve "Helikopterden Makineli Tüfek/Hafif Silah Atışları"nın gerçekleştirildiğini bildirdi.