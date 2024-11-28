Somali'nin Jubaland Eyaleti, Federal Hükümetle Tüm İlişkileri Kesiyor

Jubaland Eyaleti'nin Kararı

Somali'nin Jubaland eyaleti, federal hükümetle olan tüm ilişkilerini sona erdirdiğini duyurdu. Eyaletin Bakanlar Kurulu, federal hükümeti anayasa ihlali yapmak ve hükümet kurma sistemine zarar vermekle suçladı.

Anayasal İhlal Suçlaması

Yapılan yazılı açıklamada, Somali hükümetinin anayasada ve seçim kurallarında gerçekleştireceği değişikliklerin yasa dışı olduğu, ulusal birliğe tehdit oluşturduğu belirtildi. Bu adımlar, anayasal sisteme karşı bir darbe olarak kaydedildi.

İstişare Platformu Oluşturuluyor

Jubaland yönetimi, tüm siyasi paydaşları bir araya getirecek bir istişare platformu oluşturulduğunu duyurarak, herkesi katılmaya davet etti.

Başkanlık Seçimleri ve Gözaltı Kararı

Jubaland'da 25 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde üçüncü kez seçilen Ahmed Madobe hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Banadir Bölge Mahkemesi, Madobe'nin üçüncü kez eyalet başkanı seçilmesini anayasaya aykırı olarak değerlendirdi.

Merkezi Hükümetle Kriz

Somali federal hükümeti, ekim ayında eyalet yönetimleriyle yaptığı toplantıda, eyalet seçimlerinin Haziran 2025'te, meclis ve hükümet seçimlerinin ise Eylül 2025'te yapılması yönünde bir karar almıştı. Ancak Jubaland ve Puntland eyaletleri, bu toplantıya katılmayarak karara itiraz etmişti. Bu durum, merkezi hükümetle Jubaland ve Puntland arasında ciddi bir krize yol açtı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.