Somalili Girişimci Anisa Abdullah, Ülkesinde İlk İşitme Merkezini Açtı

GÖKHAN KAVAK/AHMED SATTİ - Somalili kadın girişimci Anisa Abdullah, ülkesinde açtığı işitme merkeziyle engellilere umut oldu.

Merkezin kuruluşu ve amacı

Abdullah, AA muhabirine Ankara'daki Gölbaşı Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olduğunu ve İstanbul'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesinde eğitim aldığını söyledi. Ülkesine döndükten sonra bir hastanede 3 yıl odyolog olarak çalıştıktan sonra işitme merkezi açmaya karar verdiğini anlattı.

Abdullah, merkezin 7 ay önce açıldığını belirterek, "Açma nedenim de şuydu: Fark ettim ki Somali'de böyle işitme cihazı ve odyoloji alanında herhangi bir merkez yoktu. Hastanelerde testi yapan birkaç bölüm var ama böyle işitme testi hizmeti veren bir işletme olmadığı için burayı açmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Abdullah, merkezin Somali'de alanında ilk olduğunu vurgulayarak, işitme kaybı yaşayanların ve işitme cihazına ihtiyaç duyanların daha önce bunları yurt dışından temin etmek zorunda kaldıklarını söyledi. "Şu anda yurt dışına gitmeden kendi ülkelerinde istedikleri teknolojideki işitme cihazına ulaşabiliyorlar." dedi.

Türkiye'de eğitim ve kişisel gelişim

Abdullah, Türkiye'de okumanın kendisine çok şey kattığını ifade ederek, "Türkiye'de kişiliğim gelişti, karakterim oluştu ve dünyaya bakış açım değişti. Ben neredeyse 11 yıl Türkiye'de kaldım. 11 yıl yani neredeyse yaşımın yarısı gibi bir ömür ve bu, bana çok şey kattı. Orada geliştim, büyüdüm. Çok güzel yıllardı." diye konuştu.

Türkiye'deki misafirperverlikten etkilendiğini belirten Abdullah, ara sıra Türk yemekleri yaptığını, en çok çorba ve kısır ile Türk salatalarını tercih ettiğini söyledi.

Geri dönme çağrısı ve mesajı

"Orası (Türkiye), benim ikinci vatanım oldu." diyen Abdullah, Türkiye'den mezun olanların Somali'de iyi konumlara geldiğini, iş yeri kurduklarını ve devlet ya da Türk kurumlarında çalıştıklarını ifade etti.

Yurt dışında okumanın zorluklarına dikkati çeken Abdullah, gençlere şu tavsiyeyi verdi: "Dünyanın neresinde olursa olsun, çocuk yaşta gidip farklı bir ülkede okumak çok zor ama çok da önemli bir şey. Bu, insana cesaret katıyor... Kendi ülkene geri döndüğünde neye nereden başlayacağını biliyor oluyorsun çünkü kişiliğin gelişmiş, çok güçlüsün."

Yurt dışında okuyan Somalililere seslenirken ise Abdullah, "Ülkelerine geri dönüp hizmet etsinler. Eminim ki bu ülkede yapılacak çok şey var. Daha yeni gelişen bir ülke ve çok açık alanlar var. Geri dönerlerse biliyorum ki ve eminim ki çok güzel işler başarırlar." değerlendirmesinde bulundu.

