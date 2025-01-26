Son 3 Yılda 4 Bin 380 Turizm Tesisi Kapatıldı!

4 Bin 380 Turizm Tesisi Kapatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son verilerine göre, son 3 yılda yapılan incelemelerde, turizm yeterliliklerini sağlamadığı belirlenen toplam 4 bin 380 tesis kapatma kararı aldı.

İstanbul İlk Sırada

Kapatılan tesislerin en çok bulunduğu şehir ise İstanbul oldu. 767 tesisin kapanmasına neden olan eksiklilerle İstanbul, bu alanda zirveye yerleşirken, onu 515 tesis ile İzmir ve 499 tesis ile Sakarya takip etti.

Yasada Yapılan Değişiklikler

2021 ve 2023 yıllarında yapılan düzenlemelerle, belediyeler ve il özel idareleri tarafından iş yeri açma ruhsatı verilen işletmelere, 6 ay içinde turizm işletme belgesi alma zorunluluğu getirildi. Bu süre zarfında gerekli belgeyi alamayan işletmelerin ruhsatları iptal edilerek faaliyetlerine son verildi.

Kapatma İşlemleri Hızla Devam Ediyor

Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Türkiye'de toplam 25 bin 908 turizm tesisi arasında, %16,9 oranında tesisin standartları karşılamadığı için kapatıldığı kaydedildi. Kapatma işlemleri ise, yetkili idareler olan belediyeler ve il özel idareleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Öne Çıkan Diğer Şehirler

Kapatmaların yoğun olduğu diğer iller ise şunlardır: Muğla (424), Antalya (386), Aydın (226), Çanakkale (179), Bursa (149) gibi iller sıralanmaktadır.

Bakan Ersoy'un Açıklamaları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yakın zamanda katıldığı bir televizyon programında, kapatma kararının alındığını ancak uygulamanın yerel yönetimler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Ersoy, "Bugüne kadar kimsenin yapmadığı bir çalışma yürütüyoruz. Tüm belgeleri düzenli hale getiriyoruz ve tamamlamayan işletmeleri kapatıyoruz." diye ekledi.