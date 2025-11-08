Sonbaharda Abant Gölü Milli Parkı'na Ziyaretçi Akını

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, sonbaharın eşsiz renkleriyle kaplanan Abant’ta doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Ziyaretçi yoğunluğu ve ulaşım

Binlerce kişi, sabah saatlerinden itibaren milli parka gelerek yürüyüş yaptı ve piknik alanlarında vakit geçirdi. Abant girişinde uzun araç kuyrukları oluştu ve yoğunluk ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Görsel şölen ve ziyaretçi izlenimleri

Dronla havadan görüntülenen Abant Gölü Milli Parkı'nda, sarı, kırmızı ve yeşilin tonlarının oluşturduğu görsel şölen kartpostallık manzaralar sundu. Göl çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sonbaharın tadını çıkarıp bol bol fotoğraf çekti.

Karabük’ten gelen Nurullah Erdem, "Hafta sonu Karabük’ten geldik. Abant çok güzel. Geçen sene de bu aylarda geldik. Çok güzel, yürüyerek bölgeyi yürüyoruz. Her mevsim güzel burası" dedi.

