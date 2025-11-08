Sonbaharda Abant Gölü Milli Parkı'na Ziyaretçi Akını

Bolu’daki Abant Gölü Milli Parkı, sonbaharın renkleriyle binlerce ziyaretçiyi çekti; girişte kuyruklar oluştu ve göl kartpostallık görüntüler sundu.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 15:56
Sonbaharda Abant Gölü Milli Parkı'na Ziyaretçi Akını

Sonbaharda Abant Gölü Milli Parkı'na Ziyaretçi Akını

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, sonbaharın eşsiz renkleriyle kaplanan Abant’ta doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Ziyaretçi yoğunluğu ve ulaşım

Binlerce kişi, sabah saatlerinden itibaren milli parka gelerek yürüyüş yaptı ve piknik alanlarında vakit geçirdi. Abant girişinde uzun araç kuyrukları oluştu ve yoğunluk ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Görsel şölen ve ziyaretçi izlenimleri

Dronla havadan görüntülenen Abant Gölü Milli Parkı'nda, sarı, kırmızı ve yeşilin tonlarının oluşturduğu görsel şölen kartpostallık manzaralar sundu. Göl çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sonbaharın tadını çıkarıp bol bol fotoğraf çekti.

Karabük’ten gelen Nurullah Erdem, "Hafta sonu Karabük’ten geldik. Abant çok güzel. Geçen sene de bu aylarda geldik. Çok güzel, yürüyerek bölgeyi yürüyoruz. Her mevsim güzel burası" dedi.

BOLU’NUN DOĞA HARİKASI ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI, HAFTA SONUNDA ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI. TÜRKİYE’NİN...

BOLU’NUN DOĞA HARİKASI ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI, HAFTA SONUNDA ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI. TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN GELEN VATANDAŞLAR, SONBAHARIN EŞSİZ RENKLERİNE BÜRÜNEN ABANT’TA DOĞAYLA İÇ İÇE BİR GÜN GEÇİRDİ.

BOLU’NUN DOĞA HARİKASI ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI, HAFTA SONUNDA ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI. TÜRKİYE’NİN...

İLGİLİ HABERLER

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Pamuk Yığını Altında Kalan Genç Öldü
2
Aydın'da Ata Tohumlu Kışlık Fideler Karpuzlu'da Yoğun İlgi
3
Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan: Sanayi Sitesinde Esnafla Buluştu
4
Mehmet Kuş, Eyyübiye’de Zimem Defterini Satın Aldı
5
Sonbaharda Abant Gölü Milli Parkı'na Ziyaretçi Akını
6
Azerbaycan 8 Kasım Zaferi'ni Bakü'de Askeri Geçit Töreniyle Kutladı
7
Bolu'da Yoğun Sis Kent Merkeziyle Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00