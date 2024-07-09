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Sosyal medya fenomenleri Neslim ve Kıvanç Güngen, mali suç operasyonunda gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Neslim ve Kıvanç Güngen çifti, mali suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonla İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.07.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 11:54
Sosyal medya fenomenleri Neslim ve Kıvanç Güngen, mali suç operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi Kıvanç Güngen'i "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına aldı. Çift, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye genelinde 25 ilde 134 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Neslim ve Kıvanç Güngen çiftinin yanı sıra, çeşitli şüpheliler de gözaltına alındı.

neslim güngen


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