Sosyal medya fenomenleri Neslim ve Kıvanç Güngen, mali suç operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi Kıvanç Güngen'i "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına aldı. Çift, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye genelinde 25 ilde 134 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Neslim ve Kıvanç Güngen çiftinin yanı sıra, çeşitli şüpheliler de gözaltına alındı.