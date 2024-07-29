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Southport'taki Bıçaklı Saldırı: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Southport'ta gerçekleşen bıçaklı saldırıda 2 çocuk öldü, 9'u çocuk 11 kişi yaralandı. Olayın detayları burada.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 22:20
Southport'taki Bıçaklı Saldırı: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Southport'taki Trajik Olay

İngiltere'nin Southport kentinde gerçekleşen bir bıçaklı saldırıda, iki çocuk hayatını kaybetti ve 9'u çocuk olmak üzere toplamda 11 kişi yaralandı.

Emniyet Müdürü Açıklama Yaptı

Merseyside Emniyet Müdürü Serena Kennedy, olay hakkında düzenlediği basın toplantısında, yaralılar arasında 8 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Olay Anı

Yerel saatle 11:47'de (TSİ 13:47) polise gelen ihbarda, bir dans okulunda bıçaklı saldırının gerçekleştiği belirtildi. Kennedy, yapılan ilk müdahale sonucunda iki çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca iki yetişkinin de çocukları korumaya çalışırken ağır yaralandığını ifade etti.

Gözaltı ve İncelemeler

Olayın ardından, 17 yaşındaki bir genç zanlı, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin Lancashire bölgesindeki Banks kasabasından geldiği ve aslen Cardiff'ten olduğu bilgisi paylaşılmıştır.

Ambulans ve Kurtarma Ekipleri Harekete Geçti

Kuzey Batı Ambulans Servisi yetkilisi Dave Kitchin, çok sayıda yaralının ihbarı üzerine ambulansların olay yerine gönderildiğini belirtti. Yaralılara, yerinde ilk yardım müdahalesi yapıldığı ve daha sonra hastanelere sevk edildikleri bilgisi paylaşıldı.

Kurtarma İşlemleri ve Uzman Ekipler

Merseyside İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri Müdürü Phil Garrigan, olayda etkilenen diğer kişiler için de uzman ekiplerin görevlendirildiğini bildirdi.

Başbakan ve İçişleri Bakanı'ndan Tepki

Olay sonrası İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptığı açıklamada Southport'tan gelen haberlerin "korkunç ve şok edici" olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Yvette Cooper da bölgedeki güvenlik güçleriyle irtibat halinde olduklarını belirtti.

Bu tür olayların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması er geç gereklidir. Southport'taki bu trajik olay, toplumda derin bir üzüntü yaratmıştır.

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