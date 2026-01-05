Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Kadurugamuwa’dan Türk yatırımcılara davet

Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa, ülkede yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye ile dayanışma için teşekkür ederek, Türk yatırımcıları Sri Lanka’yı yeni yatırımlar için değerlendirmeye davet etti.

Afetin boyutu

Kadurugamuwa, Ditwah tayfunu ve sonrasındaki heyelanların yaklaşık 643 kişinin hayatını kaybettiğini, 183 kişinin halen kayıp olduğunu ve yaklaşık 1,8 milyon kişinin tayfun heyelanlardan etkilendiğini belirtti. Ülke genelindeki 25 idari bölgeden 22’si afetin etkisi altında kaldı ve yapılan tahminlere göre ekonomik kaybın 6-7 milyar dolar civarında olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin desteği ve TİKA'nın rolü

Büyükelçi, afetin hemen ardından çok sayıda ülkenin yardım gönderdiğini, bunlar arasında Türkiye’nin de bulunduğunu vurguladı. Kadurugamuwa, Türkiye Hükümeti ve Colombo’daki Türkiye Büyükelçiliği koordinasyonuyla TİKA aracılığıyla iki kişilik bir heyetin Sri Lanka’ya gönderildiğini, misyonun sahada değerlendirme yapıp yaklaşık 3 bin yardım paketi dağıttığını ve yeniden inşa sürecinde uzun vadeli projelerle destek sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca TİKA Başkanı ile görüşüldüğünü ve proje listesi sunulacağını ekledi.

Turizm, altyapı ve yeniden inşa

Kadurugamuwa, turizm altyapısının büyük oranda ayakta kaldığını ve özellikle güney kıyılarındaki otellerin hizmet vermeye devam ettiğini belirtti: "Turistlere hiçbir zarar gelmedi; bazı turistler geçici olarak mahsur kalsa da hepsi zamanında tahliye edildi." Ayrıca bu yıl Sri Lanka’nın tarihindeki en yüksek turist sayısına ulaştığı, yaklaşık 2,3 milyon turistin ülkeyi ziyaret ettiği vurgulandı. Yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı evlerin tamamen yıkıldığı veya kısmen zarar gördüğü, bu nedenle güvenli bölgelere sevklerin yapıldığı ve nihai hedefin yerleşim yerlerinin yeniden inşası olduğu ifade edildi. Bunun ardından köprü, yol ve demiryolu gibi altyapı projelerinin öncelikli olacağı belirtildi.

Yatırım çağrısı

Büyükelçi, Türkiye’nin 2004 felaketinin ardından Sri Lanka’da 400’ü aşkın evden oluşan bir köy inşa ettiğini hatırlatarak o dönemde Başbakan olan şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın köyün açılışı için Sri Lanka’ya gittiğini kaydetti. Kadurugamuwa, uluslararası toplumlardan uzun vadeli yeniden inşa projeleri üstlenmelerini istediklerini belirtti ve özellikle Türkiye’ye teşekkür etti: "Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanlığı, Colombo’daki Türkiye Büyükelçiliği, TİKA ve Kızılay’a özellikle teşekkür ediyorum."

Türk yatırımcıları Sri Lanka’yı gelecek yatırımlarını yapacakları uygun bir destinasyon olarak değerlendirmeye davet ediyorum, diyen Kadurugamuwa, Türk halkına da Sri Lanka’nın seyahat açısından güvenli olduğu mesajını ileterek ülkeye ziyaret çağrısında bulundu.

