Starmer'den Londra'daki Aşırı Sağ Eylemine Tepki: 26 Polis Yaralandı

Starmer'den Londra'daki aşırı sağ eylemine sert tepki: 26 polis yaralandı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başkent Londra'da dün düzenlenen aşırı sağ protestoda 26 polisin yaralandığı olaylara ilişkin güçlü bir açıklama yaptı. Eylemin Tommy Robinson çağrısıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Başbakanın mesajı

Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Görevini yapan polislere saldırı ile kökeni ve ten renginden dolayı sokaklarımızdaki insanların kışkırtılmasını kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Hoşgörü, farklılık ve saygı üzerine kurulu bir milletiz." değerlendirmesini paylaştı.

Bayrak ve birlik vurgusu

Başbakan, eylemcilerin İngiltere bayrakları asarak gerçekleştirdikleri gösterilere de atıfta bulunarak, "Bayrağımız, ülkemizin farklılıklarını temsil eder. Bayrağımızı, onu şiddet, korku ve ayrıştırmanın sembolü olarak kullananlara teslim etmeyeceğiz." diye konuştu.

Yetkililerden tepkiler

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ise sosyal medya paylaşımında, "Polise saldıran ve yaralayanları kınıyorum. Bu suçları işleyenler, hukukun tüm gücüyle karşı karşıya kalacaklar." ifadelerini kullandı. Londra Belediye Başkanı Sadık Khan da polise yönelik saldırı ve şiddetin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Eylemin boyutu ve müdahale

Organizatörlerin adını verdiği "Konuşma Özgürlüğü Festivali" adlı gösteriye katılımın 110 bin ila 150 bin arasında olduğu bildirildi. Eylem alanına sığmayan göstericiler barikatları aşarak güzergah dışına çıktı ve polisle arbede yaşandı.

Olaylarda 25 kişi gözaltına alınmış, ayrıca 26 polis yaralanmış; yaralılardan 4'ünün ağır olduğu belirtildi. Eyleme, X'in sahibi Elon Musk'ın görüntülü bağlantıyla destek verdiği de aktarıldı.