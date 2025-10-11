STM'nin KARGU Sürü ve KarguFPV'si Ateş Serbest-2025'te Öne Çıktı

STM milli İHA sistemleriyle Ateş Serbest-2025'te dikkat çekti

Türk savunma sanayisinde öne çıkan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, geliştirdiği taktik İHA çözümleriyle Ateş Serbest-2025 Tatbikatı'na damga vurdu. Tatbikat, Ankara Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirildi ve seçkin gözlemci gününde STM’nin milli taktik İHA sistemleri büyük ilgi topladı.

KARGU sürü gösterisi

STM, sürü zekâsına sahip İHA sistemleriyle sahada oyun değiştirici bir kabiliyet sergiledi. 12 adet KARGU platformundan oluşan sürü, tek bir operatör komutuyla otonom olarak kalkış yaptı ve görev bölgesine intikal etti. Kendi aralarında haberleşen KARGU'lar, üç farklı formasyondaki görev uçuşunun ardından belirlenen hedefe sürü saldırısını başarıyla tamamladı. Böylece STM'nin sürü dron kabiliyeti Ateş Serbest Tatbikatı kapsamında ilk kez sahada sergilendi.

Şirket daha önce 2023 yılında Kars'ta gerçekleştirilen Haydar Aliyev Tatbikatı'nda da 6 adet KARGU ile otonom sürü görevini başarıyla icra etmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan ve 2018 yılından beri hizmette bulunan KARGU, anti-personel harp başlığı ile belirlenen hedefe dalış yaparak hedefi tam isabetle vurdu.

KarguFPV: Fiber-optik ile elektronik harp dayanıklılığı

STM'nin kamikaze dron çözümü KarguFPV, bu yıl sahaya sürülen fiber-optik kablolu versiyonuyla tatbikatta ilk kez görev aldı. Fiber-optik bağlantı sayesinde elektronik harp ortamındaki karıştırıcılardan etkilenmeden güvenli ve kesintisiz görüntü-kontrol sağlaması, sistemin sahadaki dayanıklılığını doğruladı.

Sergide tanıtılan milli taktik İHA'lar

Tatbikat sırasında açılan savunma sanayisi sergi alanında askeri heyetler ve davetliler STM'nin en yeni taktik İHA sistemlerini yakından inceledi. Sergilenen sistemler arasında KARGU, Gözcü İHA TOGAN, Mühimmat Bırakan İHA BOYGA, Çoklu Mühimmat Bırakan BOYGA-B, Akıllı Mühimmat TUNGA, Sabit Kanatlı Vurucu İHA ALPAGU, yeni nesil STM VTOL İHA ve KarguFPV yer aldı.

Otonom haberleşme, görev paylaşımı ve performans

STM, geliştirdiği özgün algoritmalar ve yazılımlarla taktik İHA'ların birbirleriyle gerçek zamanlı haberleşmesini, hedef tespiti, hedef önceliklendirme, görev paylaşımı ve rota optimizasyonu yapmasını sağlıyor. Bu yetenekler, sürü saldırılarının koordineli ve etkili şekilde icra edilmesine imkân tanıyor.

KarguFPV Kamikaze Dron, operatör kontrollü gerçek zamanlı görüş sistemiyle hedefe yöneliyor ve üzerindeki anti-personel veya zırh delici mühimmat ile hedefi etkisiz hale getiriyor. Sistem, 10 km görev menzili, 20 dakikanın üzerinde kamikaze modu ile havada kalma süresi ve saatte 160 kilometre hıza ulaşma kabiliyetine sahip.

STM'nin milli İHA sistemleri, asimetrik harp ortamlarındaki dinamik tehditlere karşı sahada caydırıcı bir güç unsuru olarak öne çıkmaya devam ediyor.

