Stockholm'de Mavi Marmara Şehitleri Anıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edilirken, Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenler de anıldı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, Gazze'de işlenen savaş suçlarının durdurulması talebinde bulundu.

Göstericiler, "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıyarak, Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan 10 kişiyi andılar. "Gazze'de çocuklar öldürülüyor" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları atan eylemciler, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

Gösteride destek veren Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010 yılındaki "Ga...ze Özgürlük Filosu"ndaki teknelerin birinin içinde bulunduğunu belirtti. Uluslararası sularda yaşanan saldırıyı asla unutamayacağını dile getiren Feiler, "Mavi Marmara gemisine saldırıda 10 Türk aktivist İsrail askerleri tarafından şehit edildi. Bu gün 10 Türk şehidimizi hatırlamalıyız," dedi.

Feiler, 2010 yılında saldırıya uğradıkları sırada birçok aktivistin tutuklandığını ve maruz kaldığı şiddeti dile getirerek, "Dayak atıp kaburgalarımı kırdılar. İsrail hapishanelerinde birkaç gün kaldıktan sonra serbest bırakıldık. Bizim yaşadığımız sıkıntı, Gazze halkının yaşadığı sıkıntı yanında hiçbir şey. Gazze 2006'dan beri İsrail rejiminin ölümcül baskısı altında ve 19 yıldır soykırıma uğruyor." ifadelerini kullandı.

2010 Mavi Marmara Saldırısı Hakkında

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla 31 Mayıs 2010'da yola çıkan Gazze Özgürlük Filosu içindeki Mavi Marmara gemisi, uluslararası sularda İsrail tarafından silahlı saldırıya uğrayarak alıkonuldu. Saldırı sonucunda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 56 kişi yaralanmıştı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edilirken, "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler de anıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edilirken, "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler de anıldı.