Su Ürünleri Planlaması 16 Türe Çıktı, Uluslararası Öğrenciler 3 Milyar Dolara Yaklaştı

1- Su ürünlerinde üretim planlamasında olan tür sayısı 16'ya çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"Su ürünlerinde üretim planlamasında olan tür sayısı 16'ya çıkarak su ürünleri üretimimizin yüzde 80'inden fazlası planlı üretim kapsamına alınmış oldu"

"Su ürünleri üretim planlaması sürecinin her aşaması etkin saha denetimleri, karaya çıkış noktaları ve elektronik izleme sistemleriyle takip ediliyor"

2- Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin ekonomiye katkısı yıllık 3 milyar dolara yaklaştı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar:

"Türkiye, bugün dünyada uluslararası öğrenci hareketliliğinden en fazla istifade eden 10 ülke içerisinde 7'nci sıradadır. Bu öğrencilerin ülkeye bıraktığı döviz, 3 milyar dolara yaklaşmaktadır"

"Yeni dönemde uluslararası alanda üniversitelerimizin yurt dışındaki akademik birimlerini açmaya devam edeceğiz. Şu an Mısır, Ürdün, Irak ve diğer birkaç ülkeyle görüşmelerimiz devam etmektedir"

3- İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi

Sosyal Medya Çalışma Grubu ve Çocuk İçin Dost Uygulamalar ihbar hattı aracılığıyla çocukların siber zorbalık, uygunsuz içerik, kişisel veriler ve mahremiyet ihlallerine yönelik takip sürüyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl 272, 2017'den bugüne kadar da 2 bin 704 zararlı içeriğin durdurulması sağlandı

4- Kırtasiye ürünlerinde ağır metal ve kimyasal madde testlerinin yapılmış olması önem taşıyor

Türk Standardları Enstitüsü laboratuvarlarında, çocukların doğrudan temas ettiği okul malzemelerindeki ağır metal ve kimyasal madde riski araştırılıyor.

TSE Uzmanı İrem Tezcan:

"CE ve TSE işaretli kırtasiye ürünlerinin alınmasına dikkat edilmeli, çocuğun yaşına uygun ürünler tercih edilmelidir"

5- Balık stoklarının korunması boy sınırı ve bütüncül yaklaşımla mümkün olacak

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Yıldız:

"Yavrular stoka katılmadan avlarsanız stok, her yıl giderek küçülür, aşırı avcılık dediğimiz tam olarak budur"

"Ekosistem temelli yaklaşım, kota uygulamaları ve gözlemci sistemleriyle desteklenerek, balıkçılar, bilim insanları ve karar alıcılarla birlikte bütüncül bir deniz yönetimi çerçevesinde uygulanmalıdır"

6- Tatilden dönüşte verimlilik için işveren ve çalışanlara "altın" tavsiyeler

Üsküdar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mert Akcanbaş:

"İşverenler, tatilden yeni dönmüş elemandan yüksek performans beklememeliler. Tatilden dönen çalışanlardan hemen fazla mesai yapmalarını istememeliler. Günlük yaşam dengelerini tekrar kurmalarına izin vermeliler"

Uzman klinik psikolog Dilara Boztepe:

"Adaptasyon sürecinde zorluk yaşayan çalışanlar, bunu özel hayatlarına da yansıtabiliyor. Başta öfke kontrol bozukluğu olmak üzere bu normal sorulara karşı bile tahammülsüzlük, iletişim kurma isteğinin azalması, aile ve arkadaşlık ilişkilerinde daha geri plana çekilme ve kendini izole etme şeklinde görülebiliyor"

7- Brent petrol üç aylık yükselişin ardından ağustosta 4 dolardan fazla düştü

ABD'nin Hindistan'a yönelik gümrük vergilerini yüzde 50'ye çıkarması ve yaz seyahat sezonunun bitişiyle talep zayıflığı endişeleri Brent petrolün ağustosu yüzde 6 değer kaybıyla kapatmasına neden oldu.

Kate Dourian (Washington Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsü Misafir Öğretim Üyesi):

"Yılın son aylarında arz fazlası oluşması halinde fiyatlarda zayıflama görülebilir"

Osama Rizvi (Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti):

"Fiyatların dar bir bantta seyretmesini bekliyorum, 70 dolar yerine 50 dolara doğru gerileme ihtimali daha yüksek görünüyor"

8- Emtia piyasalarında geçen hafta değerli metaller parladı

Altının onsu, dolar endeksindeki zayıflama ve Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişelerle 3 bin 453,88 dolara çıkarak 22 Nisan'daki rekorun ardından en yüksek seviyesini gördü; haftalık kapanış 3 bin 448,21 dolar oldu.

