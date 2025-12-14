DOLAR
Suç Makinesi Kadın Kamerada Yakalandı — Büyükçekmece ve Esenyurt'ta Hırsızlık

Büyükçekmece ve Esenyurt'ta çok sayıda hırsızlık yapan Semra H.B., güvenlik kameralarına yakalandı; çalınanlar arasında 55 bin lira değerinde altın da var.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 16:29
Suç Makinesi Kadın Kamerada Yakalandı — Büyükçekmece ve Esenyurt'ta Hırsızlık

Suç makinesi kadın kamerada yakalandı: Büyükçekmece ve Esenyurt'ta çok sayıda hırsızlık

Büyükçekmece ve Esenyurt'ta bir dizi hırsızlık olayı gerçekleştiren kadın, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından polis tarafından yakalandı.

Olayların ayrıntıları

İnceleme sonucunda, 9 Ağustos tarihinde Büyükçekmece'deki bir özel hastaneye müşteri gibi giren kadının, bir görevlinin 10 bin lira ve çantasını çaldığı tespit edildi.

Öte yandan, 11 Aralık'ta bir lokantaya giren şüphelinin, sandalyede asılı duran ve içinde 55 bin lira değerinde altın ile 20 bin lira bulunan çantayı çalarak uzaklaştığı belirlendi. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İlgili soruşturmada ayrıca şüphelinin Esenyurt'ta bir zincir marketten 2 bin 400 lira değerinde ürün çaldığı ve bir telefon bayisinden 750 lira değerinde hoparlör aldığı kayıtlara geçti.

Şüpheli, sabıka kaydı ve yakalanma

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelinin kimliği belirlendi. Şüphelinin Semra H.B. (37) olduğu tespit edildi. Kayıtlarda şüphelinin "İşyerinden ve kurumdan hırsızlık", "açıktan hırsızlık", "kasten yaralama", "hakaret", "tehdit", "göçmen kaçakçılığı", "çocuğun kaçırılması, alıkonulması" gibi suçlardan sabıka kaydının olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, şüphelinin Silivri'deki adresine düzenlediği operasyonda Semra H.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

HIRSIZLIK ANLARI

HIRSIZLIK ANLARI

HIRSIZLIK ANLARI

