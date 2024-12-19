Sudan, AB'nin Yaptırım Kararını Kınadı

Sudan, AB'nin Yaptırım Kararına Tepki Gösterdi

Sudan, Avrupa Birliği (AB) tarafından bir ordu komutanına yönelik alınan yaptırım kararını "haksız ve temelsiz bahanelere dayandığı" şeklinde kınadı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AB'nin, haksız ve temelsiz bahanelerle silahlı kuvvetlerden bir komutana yönelik aldığı yaptırım kararını kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, bu "adil olmayan" kararın, "Sudan halkının, devletinin ve ulusal kurumlarının maruz kaldığı savaşa karşı AB'nin yetersiz yaklaşımının bir devamı" olarak değerlendirildiğini belirtti. Ayrıca, AB'den bu karardan vazgeçmesi istendi.

Açıklamada, AB'nin, Sudan'daki duruma yönelik yaklaşımını gözden geçirerek "Sudan'a yönelik saldırı ve halkın maruz kaldığı terörle mücadelede Sudan'ı destekleme yönünde olumlu bir duruş sergilemesi" çağrısı yapıldı.

AB'nin Yaptırım Kararı ve Kapsamı

16 Aralık'ta Avrupa Birliği, Sudan'dan 4 kişiyi "ülkenin barış, istikrar ve güvenliğini tehdit ettikleri ve insan hakları ihlallerinden sorumlu oldukları" gerekçesiyle yaptırım listesine dahil etmişti.

Bu listeye alınan isimler arasında, Sudan ordusu İstihbarat Komutanı Korgeneral Mohamed Ali Ahmed Subir, Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin eski Direktörü Salah Abdallah Mohamed Salah ve Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) iki mensubu bulunmaktadır.