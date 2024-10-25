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Sudan'da HDK'nın Cezira Eyaletindeki Saldırılarda 50 Ölü

Cezira eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin saldırıları sonucu 50 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 200'ü geçti.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 23:21
Sudan'da HDK'nın Cezira Eyaletindeki Saldırılarda 50 Ölü

Sudan'ın Cezira Eyaletinde Saldırılar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Sudan'da, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile ordu arasında süregelen çatışmalar, Cezira eyaletinde büyük bir trajediye neden oldu. Son olarak, Cezira'daki saldırılar sonucu 50 kişi yaşamını yitirdi.

Direniş Komitelerinin Açıklaması

Cezira eyaleti Hasahisa Şehri Direniş Komiteleri, HDK'nın bölgedeki bazı köylere saldırdığını duyurdu. Bu saldırılar neticesinde 200'den fazla kişi yaralandı. Yaralıların tıbbi yardıma ulaşamaması endişe yaratıyor.

Sudan'ın Egemenlik Konseyi Başkanı'nın Değerlendirmesi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Al Dagalo terörist milisleri masum vatandaşların kanını dökmeye devam ettikçe Sudan halkının onlara direnme kararlılığı daha da artıyor," ifadesini kullandı. Ayrıca, bu saldırıların uluslararası insani hukuka aykırı olduğunun altını çizdi.

Dışişleri Bakanlığından Çarpıcı İfadeler

Sudan Dışişleri Bakanlığı, HDK'nın köylerde gerçekleştirdiği saldırıların soykırım ve etnik temizlik anlamına geldiğini kaydetti. Cezira eyaletindeki saldırılar sonucunda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yerinden edildiği ifade edildi.

Uluslararası Tepkiler ve İnsani Durum

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 20-24 Ekim tarihleri arasında Cezira'da ordu ile HDK arasında artan çatışmalar sebebiyle 853 ailenin yerinden edildiğini duyurdu. Bu olaylar havaalındı, siviller arasında ölüm ve yaralanmalar olduğu belirtildi.

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello da son saldırıları büyük bir endişeyle takip ettiklerini ifade etti. HDK ve Sudan ordusunun sivilleri koruma yükümlülüklerini yerine getirmediklerini vurguladı.

Sudan'daki Tarihi Çatışmalar

Sudan'daki iç savaş, 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının devrilmesinin ardından, ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesinin bir sonucu olarak 18 aydır devam ediyor. Birleşmiş Milletler'e göre, bu çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 11 milyon insan yerinden edildi ve 25 milyon insan insani yardıma muhtaç durumda.

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