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Sudan'da Kolera Salgını: Ölü Sayısı 852'ye Ulaştı

Sudan'daki kolera salgını nedeniyle ölü sayısı 852'ye yükseldi, vaka sayısı ise 29 binin üzerinde.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 22:24
Sudan'da Kolera Salgını: Ölü Sayısı 852'ye Ulaştı

Sudan'da Kolera Salgını Devam Ediyor

Sudan'ı etkisi altına alan kolera salgını, yaşam kaybı ile birlikte ciddi bir sağlık krizi oluşturuyor. Sudan Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 852'ye ulaştığını açıkladı.

Vaka Sayısı Hızla Artıyor

Yapılan açıklamada, ülkedeki toplam kolera vaka sayısının 29.147 olduğu belirtildi. Ülkede haziran ayından bu yana etkili olan yağışlar ve sellerin, koleranın yayılmasına neden olduğu kaydedildi.

Uluslararası Yardımlar ve İhtiyaçlar

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı resmi olarak bir salgın olarak ilan etti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Ekim'de 3.4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu duyurdu.

Bu durumda, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de Sudan'a 1.4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini bildirdi. Ancak, ülkenin savaş nedeniyle sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmaması, salgın hastalıkların yayılmasını daha da zorlaştırıyor.

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