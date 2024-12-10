DOLAR
34,84 -0,06%
EURO
36,71 0,16%
ALTIN
2.983,6 -0,27%
BITCOIN
3.391.894,25 -0,82%

Sultanbeyli'de Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Sultanbeyli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralanma anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:15
Sultanbeyli'de Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Sultanbeyli'de Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Sultanbeyli'de meydana gelen kazada, yola çıkan bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşti.

Olay anında seyir halinde olan motosiklet, birden yola çıkan otomobile yandan çarptı. Çarpma etkisiyle motosiklet sürücüsü, metrelerce havalanarak yere düştü ve yaralandı.

Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu sürücünün aracın üstünden yola düşme anı açıkça görüldü.

İLGİLİ HABERLER

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki İhlallere Dikkat Çekti
2
Kahramanmaraş Havalimanı'na ILS Cihazı Kurulumu Başlıyor
3
Nijerya'da 43 Kişi Fidye İçin Kaçırıldı
4
İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın: 40 Filistinli Gözaltına Alındı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze ve Filistin’de İnsan Hakları İhlalleri
6
Tarım Bakanı Yumaklı'dan Belgrad Ormanı Açıklaması: 'Yapılaşmaya İzin Vermeyeceğiz'
7
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Sarsıcı Açıklamalar: Esed Hesap Vermeli

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü