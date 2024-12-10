Sultanbeyli'de Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Sultanbeyli'de Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Sultanbeyli'de meydana gelen kazada, yola çıkan bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşti.
Olay anında seyir halinde olan motosiklet, birden yola çıkan otomobile yandan çarptı. Çarpma etkisiyle motosiklet sürücüsü, metrelerce havalanarak yere düştü ve yaralandı.
Sağlık Ekipleri Olay Yerinde
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu sürücünün aracın üstünden yola düşme anı açıkça görüldü.