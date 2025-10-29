Sultanbeyli'de Polisi Görmezden Gelen Araç Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Olayın Detayları

Kartal'da görev yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 NSV 932 plakalı hafif ticari araç, Sultanbeyli ilçesi Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki kavşakta park halindeki bir tıra arkadan çarptı.

Müdahale ve Sonuç

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde aracın içinde sıkışan 1 kişinin öldüğü, bir diğerinin ise ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gelişmeler

Kaza sonrası araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kaçmak isteyen ve polise ateş açtığı belirtilen bir şüphelinin ise yaralı olarak yakalandığı öğrenildi.

